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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Al-Kahf آیه 70
Al-Kahf
۷۰
۷۰:۱۸
قال فان اتبعتني فلا تسالني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرا ٧٠
قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِى فَلَا تَسْـَٔلْنِى عَن شَىْءٍ حَتَّىٰٓ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًۭا ٧٠
قَالَ
ﲣ
فَإِنِ
ﲤ
ٱتَّبَعۡتَنِي
ﲥ
فَلَا
ﲦ
تَسۡـَٔلۡنِي
ﲧ
عَن
ﲨ
شَيۡءٍ
ﲩ
حَتَّىٰٓ
ﲪ
أُحۡدِثَ
ﲫ
لَكَ
ﲬ
مِنۡهُ
ﲭ
ذِكۡرٗا
ﲮ
٧٠
ﲯ
(خضر) گفت: «پس اگر همراهی مرا نمودی، از هیچ چیز مپرس تا آنکه خودم دربارۀ آن برای تو سخن بگویم».
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