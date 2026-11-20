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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Al-Kahf آیه 68
Al-Kahf
۶۸
۶۸:۱۸
وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا ٦٨
وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِۦ خُبْرًۭا ٦٨
وَكَيۡفَ
ﲏ
تَصۡبِرُ
ﲐ
عَلَىٰ
ﲑ
مَا
ﲒ
لَمۡ
ﲓ
تُحِطۡ
ﲔ
بِهِۦ
ﲕ
خُبۡرٗا
ﲖ
٦٨
ﲗ
و چگونه میتوانی بر چیزی که به (راز) آن آگاه نیستی، شکیبا باشی؟!»
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.