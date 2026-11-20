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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Al-Kahf آیه 66
Al-Kahf
۶۶
۶۶:۱۸
قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمن مما علمت رشدا ٦٦
قَالَ لَهُۥ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰٓ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًۭا ٦٦
قَالَ
ﱼ
لَهُۥ
ﱽ
مُوسَىٰ
ﱾ
هَلۡ
ﱿ
أَتَّبِعُكَ
ﲀ
عَلَىٰٓ
ﲁ
أَن
ﲂ
تُعَلِّمَنِ
ﲃ
مِمَّا
ﲄ
عُلِّمۡتَ
ﲅ
رُشۡدٗا
ﲆ
٦٦
ﲇ
موسی به او گفت: «آیا از تو پیروی کنم تا از آنچه به تو آموخته شده و مایۀ رشد و صلاح است، به من بیاموزی؟».
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