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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Al-Kahf آیه 64
Al-Kahf
۶۴
۶۴:۱۸
قال ذالك ما كنا نبغ فارتدا على اثارهما قصصا ٦٤
قَالَ ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ ۚ فَٱرْتَدَّا عَلَىٰٓ ءَاثَارِهِمَا قَصَصًۭا ٦٤
قَالَ
ﱤ
ذَٰلِكَ
ﱥ
مَا
ﱦ
كُنَّا
ﱧ
نَبۡغِۚ
ﱨﱩ
فَٱرۡتَدَّا
ﱪ
عَلَىٰٓ
ﱫ
ءَاثَارِهِمَا
ﱬ
قَصَصٗا
ﱭ
٦٤
ﱮ
(موسی) گفت: «آن همان چیزی بود که ما میخواستیم» پس جستجو کنان از همان راه باز گشتند.
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