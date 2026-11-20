وارد شوید
وارد شوید
وارد شوید
انتخاب زبان
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid تفسیر: Al-Kahf آیه 58
Al-Kahf
۵۸
۵۸:۱۸
وربك الغفور ذو الرحمة لو يواخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه مويلا ٥٨
وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ ۖ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا۟ لَعَجَّلَ لَهُمُ ٱلْعَذَابَ ۚ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌۭ لَّن يَجِدُوا۟ مِن دُونِهِۦ مَوْئِلًۭا ٥٨
وَرَبُّكَ
ﲛ
ٱلۡغَفُورُ
ﲜ
ذُو
ﲝ
ٱلرَّحۡمَةِۖ
ﲞﲟ
لَوۡ
ﲠ
يُؤَاخِذُهُم
ﲡ
بِمَا
ﲢ
كَسَبُواْ
ﲣ
لَعَجَّلَ
ﲤ
لَهُمُ
ﲥ
ٱلۡعَذَابَۚ
ﲦﲧ
بَل
ﲨ
لَّهُم
ﲩ
مَّوۡعِدٞ
ﲪ
لَّن
ﲫ
يَجِدُواْ
ﲬ
مِن
ﲭ
دُونِهِۦ
ﲮ
مَوۡئِلٗا
ﲯ
٥٨
ﲰ
و پروردگارت آمرزنده، و صاحب رحمت است، اگر به خاطر آنچه مرتکب شدهاند، آنها را مؤاخذه میکرد، قطعاً هر چه زودتر عذاب را برای آنها میفرستاد، ولی برای آنها موعدی است که هرگز از آن راه فراری نخواهند داشت.
تفاسیر
لایهها
درس ها
بازتاب ها
پاسخها
قیراط
حدیث
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.