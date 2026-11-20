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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Al-Kahf آیه 56
Al-Kahf
۵۶
۵۶:۱۸
وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا اياتي وما انذروا هزوا ٥٦
وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۚ وَيُجَـٰدِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِٱلْبَـٰطِلِ لِيُدْحِضُوا۟ بِهِ ٱلْحَقَّ ۖ وَٱتَّخَذُوٓا۟ ءَايَـٰتِى وَمَآ أُنذِرُوا۟ هُزُوًۭا ٥٦
وَمَا
ﱥ
نُرۡسِلُ
ﱦ
ٱلۡمُرۡسَلِينَ
ﱧ
إِلَّا
ﱨ
مُبَشِّرِينَ
ﱩ
وَمُنذِرِينَۚ
ﱪﱫ
وَيُجَٰدِلُ
ﱬ
ٱلَّذِينَ
ﱭ
كَفَرُواْ
ﱮ
بِٱلۡبَٰطِلِ
ﱯ
لِيُدۡحِضُواْ
ﱰ
بِهِ
ﱱ
ٱلۡحَقَّۖ
ﱲﱳ
وَٱتَّخَذُوٓاْ
ﱴ
ءَايَٰتِي
ﱵ
وَمَآ
ﱶ
أُنذِرُواْ
ﱷ
هُزُوٗا
ﱸ
٥٦
ﱹ
و ما پیامبران را جز بشارتدهنده و هشدار دهنده نمیفرستیم، و کسانیکه کافر شدند، همواره به باطل مجادله میکنند تا بوسیلۀ آن، حق را از میان بردارند، و آیات و نشانههای من و آنچه به آن بیم داده شدهاند به باد مسخره گرفتند.
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