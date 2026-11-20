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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Al-Kahf آیه 53
Al-Kahf
۵۳
۵۳:۱۸
وراى المجرمون النار فظنوا انهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ٥٣
وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّوٓا۟ أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا۟ عَنْهَا مَصْرِفًۭا ٥٣
وَرَءَا
ﳆ
ٱلۡمُجۡرِمُونَ
ﳇ
ٱلنَّارَ
ﳈ
فَظَنُّوٓاْ
ﳉ
أَنَّهُم
ﳊ
مُّوَاقِعُوهَا
ﳋ
وَلَمۡ
ﳌ
يَجِدُواْ
ﳍ
عَنۡهَا
ﳎ
مَصۡرِفٗا
ﳏ
٥٣
ﳐ
و گناهکاران آتش (دوزخ) را میبینند، پس یقین میکنند که در آن خواهند افتاد، و از آن هیچ راه گریزی نیابند.
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Tafsir Fathul Majid
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