Когда наступит День воскресения и люди отчитаются за совершенные деяния, каждый человек займет свое место среди себе подобных. Преступники и грешники будут обречены на наказание. Они увидят огненную Геенну до того, как попадут в нее, и тогда их охватит неописуемое волнение. Они догадаются, что очень скоро окажутся в Адском Пламени. Комментаторы отмечали, что арабский глагол занна ‘думать, предполагать’ в этом аяте свидетельствует о том, что грешники будут твердо убеждены в том, что будут ввергнуты в Геенну. Не будет им спасения от огненной Преисподней, потому что они не смогут избежать суровой участи, и никто не станет заступаться за них перед Аллахом вопреки Его воле. Этими словами Господь устрашает и предупреждает Своих рабов.