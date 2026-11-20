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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Al-Kahf آیه 52
Al-Kahf
۵۲
۵۲:۱۸
ويوم يقول نادوا شركايي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ٥٢
وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا۟ شُرَكَآءِىَ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا۟ لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًۭا ٥٢
وَيَوۡمَ
ﲸ
يَقُولُ
ﲹ
نَادُواْ
ﲺ
شُرَكَآءِيَ
ﲻ
ٱلَّذِينَ
ﲼ
زَعَمۡتُمۡ
ﲽ
فَدَعَوۡهُمۡ
ﲾ
فَلَمۡ
ﲿ
يَسۡتَجِيبُواْ
ﳀ
لَهُمۡ
ﳁ
وَجَعَلۡنَا
ﳂ
بَيۡنَهُم
ﳃ
مَّوۡبِقٗا
ﳄ
٥٢
ﳅ
و (بیاد بیاورید) روزی را که الله میفرماید: شریکهایی را که برای من میپنداشتید، بخوانید (تا شما را از عذاب رها سازند). پس آنها را بخوانند، ولی اجابتشان نکنند، و ما در میان این دو گروه هلاکت گاهی قرار دادهایم.
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