وارد شوید
وارد شوید
وارد شوید
انتخاب زبان
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid تفسیر: Al-Kahf آیه 51
Al-Kahf
۵۱
۵۱:۱۸
۞ ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ٥١
۞ مَّآ أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُدًۭا ٥١
۞ مَّآ
ﲩ ﲪ
أَشۡهَدتُّهُمۡ
ﲫ
خَلۡقَ
ﲬ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﲭ
وَٱلۡأَرۡضِ
ﲮ
وَلَا
ﲯ
خَلۡقَ
ﲰ
أَنفُسِهِمۡ
ﲱ
وَمَا
ﲲ
كُنتُ
ﲳ
مُتَّخِذَ
ﲴ
ٱلۡمُضِلِّينَ
ﲵ
عَضُدٗا
ﲶ
٥١
ﲷ
من آنان (= ابلیس و فرزندانش) را به هنگام آفرینش آسمان و زمین، و نه به هنگام آفرینش خودشان حاضر نکردم. و من هیچ وقت گمراه کنندگان را دستیار و مددکار خود قرار نمیدهم (و اصلاً نیازی ندارم).
تفاسیر
لایهها
درس ها
بازتاب ها
پاسخها
قیراط
حدیث
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.