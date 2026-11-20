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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Al-Kahf آیه 49
Al-Kahf
۴۹
۴۹:۱۸
ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا مال هاذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا ٤٩
وَوُضِعَ ٱلْكِتَـٰبُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَـٰوَيْلَتَنَا مَالِ هَـٰذَا ٱلْكِتَـٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةًۭ وَلَا كَبِيرَةً إِلَّآ أَحْصَىٰهَا ۚ وَوَجَدُوا۟ مَا عَمِلُوا۟ حَاضِرًۭا ۗ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًۭا ٤٩
وَوُضِعَ
ﱮ
ٱلۡكِتَٰبُ
ﱯ
فَتَرَى
ﱰ
ٱلۡمُجۡرِمِينَ
ﱱ
مُشۡفِقِينَ
ﱲ
مِمَّا
ﱳ
فِيهِ
ﱴ
وَيَقُولُونَ
ﱵ
يَٰوَيۡلَتَنَا
ﱶ
مَالِ
ﱷ
هَٰذَا
ﱸ
ٱلۡكِتَٰبِ
ﱹ
لَا
ﱺ
يُغَادِرُ
ﱻ
صَغِيرَةٗ
ﱼ
وَلَا
ﱽ
كَبِيرَةً
ﱾ
إِلَّآ
ﱿ
أَحۡصَىٰهَاۚ
ﲀﲁ
وَوَجَدُواْ
ﲂ
مَا
ﲃ
عَمِلُواْ
ﲄ
حَاضِرٗاۗ
ﲅﲆ
وَلَا
ﲇ
يَظۡلِمُ
ﲈ
رَبُّكَ
ﲉ
أَحَدٗا
ﲊ
٤٩
ﲋ
و کتاب (نامۀ اعمال) در آنجا گذارده میشود، پس گنهکاران را میبینی که از آنچه در آن است ترسانند، و میگویند: «ای وای بر ما، این چه کتابی است که هیچ عمل کوچک و بزرگی را فرو نگذاشته؛ مگر اینکه آن را به شمار آورده است؟!» و آنچه را انجام دادهاند؛ حاضر یابند و پروردگارت به هیچ کس ستم نمیکند.
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