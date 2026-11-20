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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Al-Kahf آیه 48
Al-Kahf
۴۸
۴۸:۱۸
وعرضوا على ربك صفا لقد جيتمونا كما خلقناكم اول مرة بل زعمتم الن نجعل لكم موعدا ٤٨
وَعُرِضُوا۟ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّۭا لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَـٰكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍۭ ۚ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًۭا ٤٨
وَعُرِضُواْ
ﱜ
عَلَىٰ
ﱝ
رَبِّكَ
ﱞ
صَفّٗا
ﱟ
لَّقَدۡ
ﱠ
جِئۡتُمُونَا
ﱡ
كَمَا
ﱢ
خَلَقۡنَٰكُمۡ
ﱣ
أَوَّلَ
ﱤ
مَرَّةِۭۚ
ﱥﱦ
بَلۡ
ﱧ
زَعَمۡتُمۡ
ﱨ
أَلَّن
ﱩ
نَّجۡعَلَ
ﱪ
لَكُم
ﱫ
مَّوۡعِدٗا
ﱬ
٤٨
ﱭ
و ایشان به صف بر پروردگارت عرضه میشوند (و به آنها میفرماید:) «همگی نزد ما آمدید، همان گونه که نخستین بار شمار را آفریدیم، بلکه شما گمان میکردید، ما هرگز موعدی برای شما قرار نخواهیم داد».
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