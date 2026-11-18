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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Al-Kahf آیه 43
Al-Kahf
۴۳
۴۳:۱۸
ولم تكن له فية ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا ٤٣
وَلَمْ تَكُن لَّهُۥ فِئَةٌۭ يَنصُرُونَهُۥ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا ٤٣
وَلَمۡ
ﲷ
تَكُن
ﲸ
لَّهُۥ
ﲹ
فِئَةٞ
ﲺ
يَنصُرُونَهُۥ
ﲻ
مِن
ﲼ
دُونِ
ﲽ
ٱللَّهِ
ﲾ
وَمَا
ﲿ
كَانَ
ﳀ
مُنتَصِرًا
ﳁ
٤٣
ﳂ
و او را گروهی نبود که در برابر الله یاریش کنند، و نتوانست که خود را یاری کند.
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Tafsir Fathul Majid
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