وارد شوید
وارد شوید
وارد شوید
انتخاب زبان
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid تفسیر: Al-Kahf آیه 41
Al-Kahf
۴۱
۴۱:۱۸
او يصبح ماوها غورا فلن تستطيع له طلبا ٤١
أَوْ يُصْبِحَ مَآؤُهَا غَوْرًۭا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُۥ طَلَبًۭا ٤١
أَوۡ
ﲚ
يُصۡبِحَ
ﲛ
مَآؤُهَا
ﲜ
غَوۡرٗا
ﲝ
فَلَن
ﲞ
تَسۡتَطِيعَ
ﲟ
لَهُۥ
ﲠ
طَلَبٗا
ﲡ
٤١
ﲢ
یا آب آن در عمق زمین فرو رفته تا هرگز نتوانی آن را به دست آوری».
تفاسیر
لایهها
درس ها
بازتاب ها
پاسخها
قیراط
حدیث
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.