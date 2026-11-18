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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Al-Kahf آیه 40
Al-Kahf
۴۰
۴۰:۱۸
فعسى ربي ان يوتين خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا ٤٠
فَعَسَىٰ رَبِّىٓ أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًۭا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًۭا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًۭا زَلَقًا ٤٠
فَعَسَىٰ
ﲊ
رَبِّيٓ
ﲋ
أَن
ﲌ
يُؤۡتِيَنِ
ﲍ
خَيۡرٗا
ﲎ
مِّن
ﲏ
جَنَّتِكَ
ﲐ
وَيُرۡسِلَ
ﲑ
عَلَيۡهَا
ﲒ
حُسۡبَانٗا
ﲓ
مِّنَ
ﲔ
ٱلسَّمَآءِ
ﲕ
فَتُصۡبِحَ
ﲖ
صَعِيدٗا
ﲗ
زَلَقًا
ﲘ
٤٠
ﲙ
پس امید است که پروردگارم بهتر از باغ تو به من بدهد، و بر باغ تو آفتی از آسمان فرو فرستد؛تا به زمینی بی گیاه لغزندهای تبدیل گردد.
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