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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Al-Kahf آیه 39
Al-Kahf
۳۹
۳۹:۱۸
ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله ان ترن انا اقل منك مالا وولدا ٣٩
وَلَوْلَآ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ ۚ إِن تَرَنِ أَنَا۠ أَقَلَّ مِنكَ مَالًۭا وَوَلَدًۭا ٣٩
وَلَوۡلَآ
ﱵ
إِذۡ
ﱶ
دَخَلۡتَ
ﱷ
جَنَّتَكَ
ﱸ
قُلۡتَ
ﱹ
مَا
ﱺ
شَآءَ
ﱻ
ٱللَّهُ
ﱼ
لَا
ﱽ
قُوَّةَ
ﱾ
إِلَّا
ﱿ
بِٱللَّهِۚ
ﲀﲁ
إِن
ﲂ
تَرَنِ
ﲃ
أَنَا۠
ﲄ
أَقَلَّ
ﲅ
مِنكَ
ﲆ
مَالٗا
ﲇ
وَوَلَدٗا
ﲈ
٣٩
ﲉ
چرا هنگامیکه به باغ خویش وارد شدی، نگفتی: ما شاء الله، نیرو و قوتی جز از ناحیه الله نیست، اگر مرا از نظر مال و فرزند کمتر از خود ببینی.
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