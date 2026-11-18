Прислушайся к моему совету и подумай о том, как ты появился на свет. Аллах сотворил тебя из праха, а потом - из капли. Он сотворил тебя по Своей милости и одарил тебя многочисленными благами. Он последовательно менял твое обличие и, наконец, превратил тебя в стройного человека, обладающего сложенным телом и разумом. Он облегчил для тебя жизнь на земле и ниспослал тебе мирские блага. Ты нажил огромное богатство не благодаря своему умению и могуществу, а благодаря милости Всевышнего Аллаха по отношению к тебе. Почему же ты отказываешься возблагодарить Аллаха, Который вначале сотворил тебя из праха, потом - из капли, а потом превратил тебя в стройного человека? Почему ты предаешь забвению Его милость и осмеливаешься предположить, что Господь не воскресит тебя после смерти и что даже если это произойдет, то ты получишь вознаграждение, которое будет лучше твоего сада? Человек не должен думать подобным образом. Однако правоверный увидел, что его собеседник отказывается уверовать и продолжает преступать границы дозволенного. Тогда он решил рассказать ему о своих воззрениях и наряду с этим выразить благодарность своему Господу и отвергнуть сомнительные и спорные доводы, провозгласив необходимость обращения в истинную веру. Он сказал: