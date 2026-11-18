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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Al-Kahf آیه 38
Al-Kahf
۳۸
۳۸:۱۸
لاكنا هو الله ربي ولا اشرك بربي احدا ٣٨
لَّـٰكِنَّا۠ هُوَ ٱللَّهُ رَبِّى وَلَآ أُشْرِكُ بِرَبِّىٓ أَحَدًۭا ٣٨
لَّٰكِنَّا۠
ﱬ
هُوَ
ﱭ
ٱللَّهُ
ﱮ
رَبِّي
ﱯ
وَلَآ
ﱰ
أُشۡرِكُ
ﱱ
بِرَبِّيٓ
ﱲ
أَحَدٗا
ﱳ
٣٨
ﱴ
لیکن من (میگویم) الله پروردگار من است، و هیچ کس را شریک پروردگارم قرار نمیدهم.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.