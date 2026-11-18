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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Al-Kahf آیه 37
Al-Kahf
۳۷
۳۷:۱۸
قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا ٣٧
قَالَ لَهُۥ صَاحِبُهُۥ وَهُوَ يُحَاوِرُهُۥٓ أَكَفَرْتَ بِٱلَّذِى خَلَقَكَ مِن تُرَابٍۢ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍۢ ثُمَّ سَوَّىٰكَ رَجُلًۭا ٣٧
قَالَ
ﱛ
لَهُۥ
ﱜ
صَاحِبُهُۥ
ﱝ
وَهُوَ
ﱞ
يُحَاوِرُهُۥٓ
ﱟ
أَكَفَرۡتَ
ﱠ
بِٱلَّذِي
ﱡ
خَلَقَكَ
ﱢ
مِن
ﱣ
تُرَابٖ
ﱤ
ثُمَّ
ﱥ
مِن
ﱦ
نُّطۡفَةٖ
ﱧ
ثُمَّ
ﱨ
سَوَّىٰكَ
ﱩ
رَجُلٗا
ﱪ
٣٧
ﱫ
دوست وی - در حالیکه با او گفتگو میکرد - به او گفت: «آیا به آن کسیکه تو را از خاک، سپس از نطفه آفرید، آنگاه تو را مردی (کامل) قرار داد، کافر شدی؟!
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