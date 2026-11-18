Он связал все свои надежды с мирской жизнью, довольствовался земным благополучием и отверг воскрешение после смерти. Он отказался уверовать в Судный час и осмелился предположить, что даже если Последняя жизнь существует, то после смерти он непременно получит вознаграждение, которое будет лучше его садов. Подобные слова он мог произнести по двум причинам: либо он знал истину, и тогда его слова были дерзкой насмешкой и увеличили его неверие; либо он действительно сомневался в неизбежности Последней жизни, и в этом случае он был одним из самых невежественных и безрассудных людей. Что общего между благополучием на земле и преуспеянием в Последней жизни? И почему этот невежда решил, что если человек наживает богатство в мирской жизни, то он обязательно будет облагодетельствован в жизни будущей? Напротив, в большинстве случаев Всевышний Аллах лишает чистых и праведных рабов мирского богатства и одаряет им своих врагов, которые после смерти не получают никакого удела. Очевидно, хозяин садов знал истину и произнес обсуждаемые нами слова с насмешкой и издевкой. Именно поэтому Всевышний Аллах сказал, что он согрешил против себя самого, когда вошел в сад и произнес свои дерзкие слова. А это значит, что он был порочным и упрямым грешником.