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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Al-Kahf آیه 34
Al-Kahf
۳۴
۳۴:۱۸
وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا واعز نفرا ٣٤
وَكَانَ لَهُۥ ثَمَرٌۭ فَقَالَ لِصَـٰحِبِهِۦ وَهُوَ يُحَاوِرُهُۥٓ أَنَا۠ أَكْثَرُ مِنكَ مَالًۭا وَأَعَزُّ نَفَرًۭا ٣٤
وَكَانَ
ﳋ
لَهُۥ
ﳌ
ثَمَرٞ
ﳍ
فَقَالَ
ﳎ
لِصَٰحِبِهِۦ
ﳏ
وَهُوَ
ﳐ
يُحَاوِرُهُۥٓ
ﳑ
أَنَا۠
ﳒ
أَكۡثَرُ
ﳓ
مِنكَ
ﳔ
مَالٗا
ﳕ
وَأَعَزُّ
ﳖ
نَفَرٗا
ﳗ
٣٤
ﳘ
(صاحب این دو باغ) میوههای بسیار (و درآمد فراوانی) داشت؛ پس به همین خاطر با دوستش در حالیکه با او گفتگو میکرد گفت: «من از لحاظ ثروت از تو بیشترم و از لحاظ نفرات نیرومندترم».
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