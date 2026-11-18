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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Al-Kahf آیه 33
Al-Kahf
۳۳
۳۳:۱۸
كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه شييا وفجرنا خلالهما نهرا ٣٣
كِلْتَا ٱلْجَنَّتَيْنِ ءَاتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْـًۭٔا ۚ وَفَجَّرْنَا خِلَـٰلَهُمَا نَهَرًۭا ٣٣
كِلۡتَا
ﲾ
ٱلۡجَنَّتَيۡنِ
ﲿ
ءَاتَتۡ
ﳀ
أُكُلَهَا
ﳁ
وَلَمۡ
ﳂ
تَظۡلِم
ﳃ
مِّنۡهُ
ﳄ
شَيۡـٔٗاۚ
ﳅﳆ
وَفَجَّرۡنَا
ﳇ
خِلَٰلَهُمَا
ﳈ
نَهَرٗا
ﳉ
٣٣
ﳊ
هر دو باغ، میوه آورده بود (میوههای بسیار) و چیزی فرو گذار نکرده بود، و میان آن دو (باغ)، نهر بزرگی جاری ساخته بودیم.
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