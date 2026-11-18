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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Al-Kahf آیه 29
Al-Kahf
۲۹
۲۹:۱۸
وقل الحق من ربكم فمن شاء فليومن ومن شاء فليكفر انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بيس الشراب وساءت مرتفقا ٢٩
وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكْفُرْ ۚ إِنَّآ أَعْتَدْنَا لِلظَّـٰلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۚ وَإِن يَسْتَغِيثُوا۟ يُغَاثُوا۟ بِمَآءٍۢ كَٱلْمُهْلِ يَشْوِى ٱلْوُجُوهَ ۚ بِئْسَ ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ٢٩
وَقُلِ
ﱢ
ٱلۡحَقُّ
ﱣ
مِن
ﱤ
رَّبِّكُمۡۖ
ﱥﱦ
فَمَن
ﱧ
شَآءَ
ﱨ
فَلۡيُؤۡمِن
ﱩ
وَمَن
ﱪ
شَآءَ
ﱫ
فَلۡيَكۡفُرۡۚ
ﱬﱭ
إِنَّآ
ﱮ
أَعۡتَدۡنَا
ﱯ
لِلظَّٰلِمِينَ
ﱰ
نَارًا
ﱱ
أَحَاطَ
ﱲ
بِهِمۡ
ﱳ
سُرَادِقُهَاۚ
ﱴﱵ
وَإِن
ﱶ
يَسۡتَغِيثُواْ
ﱷ
يُغَاثُواْ
ﱸ
بِمَآءٖ
ﱹ
كَٱلۡمُهۡلِ
ﱺ
يَشۡوِي
ﱻ
ٱلۡوُجُوهَۚ
ﱼﱽ
بِئۡسَ
ﱾ
ٱلشَّرَابُ
ﱿ
وَسَآءَتۡ
ﲀ
مُرۡتَفَقًا
ﲁ
٢٩
ﲂ
(ای پیامبر!) بگو: «(این قرآن) حق است از سوی پروردگارتان، پس هر کس میخواهد ایمان بیاورد، و هرکس میخواهد کافر گردد». ما برای ستمکاران آتشی آماده کردهایم که سرا پردهاش آنان را از هر طرف احاطه کرده است. و اگر تقاضای آب کنند، آبی، همچون فلز گداخته که صورتها را بریان میکند، برای آنان میآورند، چه بد نوشیدنی، و چه بد آرامگاهی است.
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