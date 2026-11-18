Повеление читать Писание подразумевает выполнение всех ниспосланных в нем предписаний, а для этого каждый мусульманин должен понять подлинный смысл коранических откровений, верить во все повествования Священного Корана, выполнять содержащиеся в нем повеления и не нарушать ниспосланных в нем запретов. Только так следует относиться к этому Славному Писанию, слова которого не подлежат замене, потому что они правдивы, справедливы и совершенны. Всевышний сказал: «Слово твоего Господа исполнилось правдиво и справедливо!» (6:115). Коран невозможно исказить, и это свидетельствует о его совершенстве и неповторимости. А если бы он имел недостатки или изъяны, то люди исказили бы его целиком или хотя бы частично. Все это подчеркивает величие Священного Корана и необходимость обращения к нему во всех вопросах. Что же касается убежища и спасения, то найти его можно только у Всевышнего Господа, Который способен защитить и приютить Своих рабов. Если же человеку становится ясно, что только Аллах может покровительствовать ему во всех начинаниях, то это обязывает его поклоняться только одному Аллаху и стремиться только к Нему одному как в беде, так и в радости. Воистину, люди каждый миг испытывают нужду в Его покровительстве и обращаются к Нему за помощью.