وارد شوید
وارد شوید
وارد شوید
انتخاب زبان
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid تفسیر: Al-Kahf آیه 24
Al-Kahf
۲۴
۲۴:۱۸
الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهدين ربي لاقرب من هاذا رشدا ٢٤
إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ۚ وَٱذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰٓ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّى لِأَقْرَبَ مِنْ هَـٰذَا رَشَدًۭا ٢٤
إِلَّآ
ﲒ
أَن
ﲓ
يَشَآءَ
ﲔ
ٱللَّهُۚ
ﲕﲖ
وَٱذۡكُر
ﲗ
رَّبَّكَ
ﲘ
إِذَا
ﲙ
نَسِيتَ
ﲚ
وَقُلۡ
ﲛ
عَسَىٰٓ
ﲜ
أَن
ﲝ
يَهۡدِيَنِ
ﲞ
رَبِّي
ﲟ
لِأَقۡرَبَ
ﲠ
مِنۡ
ﲡ
هَٰذَا
ﲢ
رَشَدٗا
ﲣ
٢٤
ﲤ
مگر اینکه الله بخواهد، و هرگاه فراموش کردی (و إن شاء الله نگفتی) پروردگارت را به خاطر بیاور، و بگو: «امیدوارم که پروردگارم مرا به راهی روشنتر از این هدایت کند».
تفاسیر
لایهها
درس ها
بازتاب ها
پاسخها
قیراط
حدیث
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.