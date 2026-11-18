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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Al-Kahf آیه 22
Al-Kahf
۲۲
۲۲:۱۸
سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل فلا تمار فيهم الا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم احدا ٢٢
سَيَقُولُونَ ثَلَـٰثَةٌۭ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌۭ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًۢا بِٱلْغَيْبِ ۖ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌۭ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ۚ قُل رَّبِّىٓ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌۭ ۗ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَآءًۭ ظَـٰهِرًۭا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًۭا ٢٢
سَيَقُولُونَ
ﱥ
ثَلَٰثَةٞ
ﱦ
رَّابِعُهُمۡ
ﱧ
كَلۡبُهُمۡ
ﱨ
وَيَقُولُونَ
ﱩ
خَمۡسَةٞ
ﱪ
سَادِسُهُمۡ
ﱫ
كَلۡبُهُمۡ
ﱬ
رَجۡمَۢا
ﱭ
بِٱلۡغَيۡبِۖ
ﱮﱯ
وَيَقُولُونَ
ﱰ
سَبۡعَةٞ
ﱱ
وَثَامِنُهُمۡ
ﱲ
كَلۡبُهُمۡۚ
ﱳﱴ
قُل
ﱵ
رَّبِّيٓ
ﱶ
أَعۡلَمُ
ﱷ
بِعِدَّتِهِم
ﱸ
مَّا
ﱹ
يَعۡلَمُهُمۡ
ﱺ
إِلَّا
ﱻ
قَلِيلٞۗ
ﱼﱽ
فَلَا
ﱾ
تُمَارِ
ﱿ
فِيهِمۡ
ﲀ
إِلَّا
ﲁ
مِرَآءٗ
ﲂ
ظَٰهِرٗا
ﲃ
وَلَا
ﲄ
تَسۡتَفۡتِ
ﲅ
فِيهِم
ﲆ
مِّنۡهُمۡ
ﲇ
أَحَدٗا
ﲈ
٢٢
ﲉ
(گروهی) خواهند گفت: «آنها سه نفر بودند، که چهارمین آنها سگشان بود،» و (گروهی) میگویند: «پنج نفر بودند، که ششمین آنها سگشان بود» - همۀ اینها سخنانی بدون دلیل است - و (گروهی) میگویند: «آنها هفت نفر بودند، و هشتمین آنها سگشان بود»، بگو: «پروردگار من از تعداد آنها آگاهتر است». جز گروه کمی تعداد آنها را نمیدانند. پس دربارۀ آنان گفتگوی مختصر و ساده (و مجادله روشن و آرام) داشته باش، و از هیچ کس دربارۀ آنها سؤال مکن.
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