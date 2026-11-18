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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Al-Kahf آیه 21
Al-Kahf
۲۱
۲۱:۱۸
وكذالك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعة لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم امرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا ٢١
وَكَذَٰلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوٓا۟ أَنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّۭ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَآ إِذْ يَتَنَـٰزَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ ۖ فَقَالُوا۟ ٱبْنُوا۟ عَلَيْهِم بُنْيَـٰنًۭا ۖ رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ ۚ قَالَ ٱلَّذِينَ غَلَبُوا۟ عَلَىٰٓ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًۭا ٢١
وَكَذَٰلِكَ
ﱁ
أَعۡثَرۡنَا
ﱂ
عَلَيۡهِمۡ
ﱃ
لِيَعۡلَمُوٓاْ
ﱄ
أَنَّ
ﱅ
وَعۡدَ
ﱆ
ٱللَّهِ
ﱇ
حَقّٞ
ﱈ
وَأَنَّ
ﱉ
ٱلسَّاعَةَ
ﱊ
لَا
ﱋ
رَيۡبَ
ﱌ
فِيهَآ
ﱍ
إِذۡ
ﱎ
يَتَنَٰزَعُونَ
ﱏ
بَيۡنَهُمۡ
ﱐ
أَمۡرَهُمۡۖ
ﱑﱒ
فَقَالُواْ
ﱓ
ٱبۡنُواْ
ﱔ
عَلَيۡهِم
ﱕ
بُنۡيَٰنٗاۖ
ﱖﱗ
رَّبُّهُمۡ
ﱘ
أَعۡلَمُ
ﱙ
بِهِمۡۚ
ﱚﱛ
قَالَ
ﱜ
ٱلَّذِينَ
ﱝ
غَلَبُواْ
ﱞ
عَلَىٰٓ
ﱟ
أَمۡرِهِمۡ
ﱠ
لَنَتَّخِذَنَّ
ﱡ
عَلَيۡهِم
ﱢ
مَّسۡجِدٗا
ﱣ
٢١
ﱤ
و این چنین مردم را متوجه حال آنها کردیم، تا بدانند که وعدۀ الله حق است، و آنکه در (قیام) قیامت شکی نیست، هنگامیکه (مردم) میان خود در این باره نزاع میکردند، پس گروهی گفتند: «بنائی بر آن بسازید»، پروردگارشان به حال آنها آگاهتر است. برخی دیگر که قدرت بدست (و اکثریت) داشتند گفتند: «بر (غار) ایشان پرستشگاهی میسازیم».
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