Всевышний Аллах поведал о том, что люди узнали о судьбе людей пещеры. Аллаху об этом известно лучше, но может быть, что это произошло после их пробуждения, когда они отправили одного из отроков в город за едой. Они велели ему быть осторожным и не выдать остальных, но Аллаху было угодно, чтобы произошло событие, которое поможет людям стать более праведными и увеличит вознаграждение самих отроков. Люди стали свидетелями удивительного знамения и воочию убедились в том, что обещание Аллаха правдиво и что в нем невозможно усомниться, хотя прежде они спорили друг с другом об истинности воскрешения и воздаяния. История людей пещеры позволила верующим достичь полной убежденности и опровергла воззрения всех тех, кто отрицал Последнюю жизнь, а проснувшиеся отроки получили вознаграждение за то, что стали причиной этого. Аллах прославил этих отроков и возвысил их в глазах людей, к которым они явились. Впоследствии люди решили воздвигнуть над их могилами строение, но помнить, что Аллаху лучше ведомо об их дальнейшей судьбе. А власть имущие решили построить на том месте храм для того, чтобы поклоняться в нем Аллаху и помнить о том, что произошло с юными отроками. Это был неправильный поступок, и Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, запрещал возводить мечети на могилах и строго порицал тех, кто поступал таким образом. Упоминание о решении старейшин никоим образом не свидетельствует о похвальности этого решения, потому что история людей пещеры подчеркивает именно превосходство самих юных отроков. Что же касается жителей города, то они узнали, что юные отроки некогда сильно опасались своих соплеменников и боялись показаться им на глаза, и поэтому решили построить на их могилах храм. Эта история является ярким свидетельством того, что если человек стремится сохранить свою веру и избежать искушений, то Аллах оберегает его от них. И если человек стремится к благополучию и прибегает к покровительству Аллаха, то Всевышний Аллах одаряет его благополучием и благодаря этому наставляет на прямой путь других людей. Если же человек сносит лишения и унижения на пути Аллаха в надежде снискать Его благоволение, то в конце этого тернистого пути его ожидают величие и слава, которые придут к нему оттуда, откуда он даже не предполагал. И поэтому Всевышний сказал: «Таково угощение от Аллаха, и то, что у Аллаха, будет лучше для благочестивых» (3:198).