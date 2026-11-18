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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Al-Kahf آیه 20
Al-Kahf
۲۰
۲۰:۱۸
انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا ٢٠
إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا۟ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِى مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوٓا۟ إِذًا أَبَدًۭا ٢٠
إِنَّهُمۡ
ﳀ
إِن
ﳁ
يَظۡهَرُواْ
ﳂ
عَلَيۡكُمۡ
ﳃ
يَرۡجُمُوكُمۡ
ﳄ
أَوۡ
ﳅ
يُعِيدُوكُمۡ
ﳆ
فِي
ﳇ
مِلَّتِهِمۡ
ﳈ
وَلَن
ﳉ
تُفۡلِحُوٓاْ
ﳊ
إِذًا
ﳋ
أَبَدٗا
ﳌ
٢٠
ﳍ
بدرستی که اگر آنها (از وضع شما آگاه شوند و)، بر شما دست یابند، سنگسارتان میکنند، یا شما را به آئین خویش باز میگردانند، و در آن صورت هرگز رستگار نخواهید شد».
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Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.