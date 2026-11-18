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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Al-Kahf آیه 18
Al-Kahf
۱۸
۱۸:۱۸
وتحسبهم ايقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولمليت منهم رعبا ١٨
وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًۭا وَهُمْ رُقُودٌۭ ۚ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِ ۖ وَكَلْبُهُم بَـٰسِطٌۭ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ ۚ لَوِ ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًۭا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًۭا ١٨
وَتَحۡسَبُهُمۡ
ﱼ
أَيۡقَاظٗا
ﱽ
وَهُمۡ
ﱾ
رُقُودٞۚ
ﱿﲀ
وَنُقَلِّبُهُمۡ
ﲁ
ذَاتَ
ﲂ
ٱلۡيَمِينِ
ﲃ
وَذَاتَ
ﲄ
ٱلشِّمَالِۖ
ﲅﲆ
وَكَلۡبُهُم
ﲇ
بَٰسِطٞ
ﲈ
ذِرَاعَيۡهِ
ﲉ
بِٱلۡوَصِيدِۚ
ﲊﲋ
لَوِ
ﲌ
ٱطَّلَعۡتَ
ﲍ
عَلَيۡهِمۡ
ﲎ
لَوَلَّيۡتَ
ﲏ
مِنۡهُمۡ
ﲐ
فِرَارٗا
ﲑ
وَلَمُلِئۡتَ
ﲒ
مِنۡهُمۡ
ﲓ
رُعۡبٗا
ﲔ
١٨
ﲕ
و (اگر به آنها نگاه میکردی) میپنداشتی بیدارند، در حالیکه آنها خفته بودند، و ما آنها را به سمت راست و چپ میگرداندیم، و سگ آنها دستهای خود را (بحالت پاسبانی) بر دهانۀ غار گشوده بود. اگر به آنها نگاه میکردی قطعاً فرار میکردی، و تو از آنها سخت میترسیدی (و وجودت از وحشت پر میشد).
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