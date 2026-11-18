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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Al-Kahf آیه 17
Al-Kahf
۱۷
۱۷:۱۸
۞ وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذالك من ايات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ١٧
۞ وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَٰوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِى فَجْوَةٍۢ مِّنْهُ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ ءَايَـٰتِ ٱللَّهِ ۗ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِ ۖ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُۥ وَلِيًّۭا مُّرْشِدًۭا ١٧
۞ وَتَرَى
ﱕ ﱖ
ٱلشَّمۡسَ
ﱗ
إِذَا
ﱘ
طَلَعَت
ﱙ
تَّزَٰوَرُ
ﱚ
عَن
ﱛ
كَهۡفِهِمۡ
ﱜ
ذَاتَ
ﱝ
ٱلۡيَمِينِ
ﱞ
وَإِذَا
ﱟ
غَرَبَت
ﱠ
تَّقۡرِضُهُمۡ
ﱡ
ذَاتَ
ﱢ
ٱلشِّمَالِ
ﱣ
وَهُمۡ
ﱤ
فِي
ﱥ
فَجۡوَةٖ
ﱦ
مِّنۡهُۚ
ﱧﱨ
ذَٰلِكَ
ﱩ
مِنۡ
ﱪ
ءَايَٰتِ
ﱫ
ٱللَّهِۗ
ﱬﱭ
مَن
ﱮ
يَهۡدِ
ﱯ
ٱللَّهُ
ﱰ
فَهُوَ
ﱱ
ٱلۡمُهۡتَدِۖ
ﱲﱳ
وَمَن
ﱴ
يُضۡلِلۡ
ﱵ
فَلَن
ﱶ
تَجِدَ
ﱷ
لَهُۥ
ﱸ
وَلِيّٗا
ﱹ
مُّرۡشِدٗا
ﱺ
١٧
ﱻ
و خورشید را میدیدی که به هنگام طلوع به سمت راست غارشان متمایل میگردد، و به هنگام غروب ایشان را وا گذاشته به سمت چپ متمایل میگردد، و آنها در محل وسیعی از آن (غار) قرار داشتند، این از آیات الله است، هر کس را هدایت کند، پس او هدایت یافته (واقعی) است، و هرکه را گمراه کند، سرپرست و راهنمائی هرگز برای او نخواهی یافت.
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