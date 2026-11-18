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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Al-Kahf آیه 16
Al-Kahf
۱۶
۱۶:۱۸
واذ اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله فاووا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيي لكم من امركم مرفقا ١٦
وَإِذِ ٱعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأْوُۥٓا۟ إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِۦ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًۭا ١٦
وَإِذِ
ﱁ
ٱعۡتَزَلۡتُمُوهُمۡ
ﱂ
وَمَا
ﱃ
يَعۡبُدُونَ
ﱄ
إِلَّا
ﱅ
ٱللَّهَ
ﱆ
فَأۡوُۥٓاْ
ﱇ
إِلَى
ﱈ
ٱلۡكَهۡفِ
ﱉ
يَنشُرۡ
ﱊ
لَكُمۡ
ﱋ
رَبُّكُم
ﱌ
مِّن
ﱍ
رَّحۡمَتِهِۦ
ﱎ
وَيُهَيِّئۡ
ﱏ
لَكُم
ﱐ
مِّنۡ
ﱑ
أَمۡرِكُم
ﱒ
مِّرۡفَقٗا
ﱓ
١٦
ﱔ
و (به آنها گفتیم:) هنگامیکه از آنها و آنچه را جز الله میپرستند؛ کنارهگیری کردید، پس به غار پناه برید، که پروردگارتان نعمتش را بر شما میگستراند، و راه آسایش و نجات از این امر را برای شما فراهم میسازد.
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Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.