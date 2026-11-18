[ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ ] وه كاتێك كه ئێوه له بت پهرستان و خواكانیشیان دووركهوتنهوه و جیابوونهوهو [ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ ] ڕۆیشتن و پهناتان برد بۆ ناو ئهشكهوتهكه [ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ ] وه پهروهردگار ڕهحمهتی خۆیتان بۆ بڵاو ئهكاتهوهو بهفراوانی ئهیڕێژێ بهسهرتاندا، (لهبهر خوا چوونه ئهشكهوتێكى تهسكهوه، خواى گهوره رهحمهتى فراوانى خۆى رژاند بهسهریاندا) [ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا (١٦) ] وه كاریشتان ئاسان ئهكات (پاشا زۆر بهدوایاندا گهڕاوه نهیدۆزینهوهو خواى گهوره وێڵى كردن، ههروهكو چۆن كافرانى وێڵ كرد له دۆزینهوهى پێغهمبهرى خواو - صلى الله عليه وسلم - ئهبو بهكر لهناو ئهشكهوتهكه ههرچهنده چونه سهر ئهشكهوتهكهیش) .