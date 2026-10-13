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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Al-Kahf آیه 109
Al-Kahf
۱۰۹
۱۰۹:۱۸
قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جينا بمثله مددا ١٠٩
قُل لَّوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًۭا لِّكَلِمَـٰتِ رَبِّى لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَـٰتُ رَبِّى وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِۦ مَدَدًۭا ١٠٩
قُل
ﳀ
لَّوۡ
ﳁ
كَانَ
ﳂ
ٱلۡبَحۡرُ
ﳃ
مِدَادٗا
ﳄ
لِّكَلِمَٰتِ
ﳅ
رَبِّي
ﳆ
لَنَفِدَ
ﳇ
ٱلۡبَحۡرُ
ﳈ
قَبۡلَ
ﳉ
أَن
ﳊ
تَنفَدَ
ﳋ
كَلِمَٰتُ
ﳌ
رَبِّي
ﳍ
وَلَوۡ
ﳎ
جِئۡنَا
ﳏ
بِمِثۡلِهِۦ
ﳐ
مَدَدٗا
ﳑ
١٠٩
ﳒ
(ای پیامبر!) بگو: «اگر دریا برای (نگارش) کلمات پروردگارم جوهر شود؛ قطعاً دریا به پایان میرسد، پیش از آنکه کلمات پروردگارم پایان یابد، هر چند همانند آن (دریا) به کمک آن بیاوریم».
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