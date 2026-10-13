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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Al-Kahf آیه 108
Al-Kahf
۱۰۸
۱۰۸:۱۸
خالدين فيها لا يبغون عنها حولا ١٠٨
خَـٰلِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًۭا ١٠٨
خَٰلِدِينَ
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فِيهَا
ﲺ
لَا
ﲻ
يَبۡغُونَ
ﲼ
عَنۡهَا
ﲽ
حِوَلٗا
ﲾ
١٠٨
ﲿ
جاودانه در آن خواهند ماند و هرگز تقاضای نقل مکان از آنجا نمیکنند.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.