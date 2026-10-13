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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Al-Kahf آیه 107
Al-Kahf
۱۰۷
۱۰۷:۱۸
ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا ١٠٧
إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّـٰتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ١٠٧
إِنَّ
ﲮ
ٱلَّذِينَ
ﲯ
ءَامَنُواْ
ﲰ
وَعَمِلُواْ
ﲱ
ٱلصَّٰلِحَٰتِ
ﲲ
كَانَتۡ
ﲳ
لَهُمۡ
ﲴ
جَنَّٰتُ
ﲵ
ٱلۡفِرۡدَوۡسِ
ﲶ
نُزُلًا
ﲷ
١٠٧
ﲸ
بیگمان کسانیکه ایمان آوردهاند و کارهای شایسته انجام دادند، باغهای (بهشت) برین محل پذیرائی آنان خواهد بود.
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Tafsir Fathul Majid
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