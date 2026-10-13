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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Al-Kahf آیه 105
Al-Kahf
۱۰۵
۱۰۵:۱۸
اولايك الذين كفروا بايات ربهم ولقايه فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ١٠٥
أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِـَٔايَـٰتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآئِهِۦ فَحَبِطَتْ أَعْمَـٰلُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ وَزْنًۭا ١٠٥
أُوْلَٰٓئِكَ
ﲕ
ٱلَّذِينَ
ﲖ
كَفَرُواْ
ﲗ
بِـَٔايَٰتِ
ﲘ
رَبِّهِمۡ
ﲙ
وَلِقَآئِهِۦ
ﲚ
فَحَبِطَتۡ
ﲛ
أَعۡمَٰلُهُمۡ
ﲜ
فَلَا
ﲝ
نُقِيمُ
ﲞ
لَهُمۡ
ﲟ
يَوۡمَ
ﲠ
ٱلۡقِيَٰمَةِ
ﲡ
وَزۡنٗا
ﲢ
١٠٥
ﲣ
آنها کسانی هستند که به آیات پروردگارشان و لقای او (در جهان آخرت) کافر شدند، در نتیجه اعمالشان تباه و نابود شد، سپس در روز قیامت برای آنها (ارزشی قائل نیستیم) و زنی بر پا نخواهیم کرد.
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Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.