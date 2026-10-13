Al-Sa'di تفسیر: Al-Kahf آیه 105

Они оспаривали коранические откровения и отвергали знамения, которые обнаруживали вокруг себя и которые обязывали их уверовать в Аллаха, ангелов, посланников, Писания и Судный день. По этой причине их деяния окажутся тщетными, и в День воскресения на их весах не будет праведных поступков, которые бы перевесили совершенные ими грехи. А не будет их потому, что в их сердцах не было правой веры - главного условия, без которого не принимается ни одно благодеяние. Именно поэтому Всевышний Аллах сказал: «А тот, кто совершал праведные дела, будучи верующим, не будет бояться ни несправедливости, ни ущемления» (20:112). Что же касается неверных, то их злодеяния будут исчислены, и они признаются в совершении каждого из них и будут опозорены на глазах у всех творений. А затем их подвергнут мучительному наказанию, и поэтому далее Всевышний сказал: