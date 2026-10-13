وارد شوید
وارد شوید
وارد شوید
انتخاب زبان
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid تفسیر: Al-Kahf آیه 100
Al-Kahf
۱۰۰
۱۰۰:۱۸
وعرضنا جهنم يوميذ للكافرين عرضا ١٠٠
وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍۢ لِّلْكَـٰفِرِينَ عَرْضًا ١٠٠
وَعَرَضۡنَا
ﱡ
جَهَنَّمَ
ﱢ
يَوۡمَئِذٖ
ﱣ
لِّلۡكَٰفِرِينَ
ﱤ
عَرۡضًا
ﱥ
١٠٠
ﱦ
و درآن روز، جهنم را بر کافران عرضه میداریم.
تفاسیر
لایهها
درس ها
بازتاب ها
پاسخها
قیراط
حدیث
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.