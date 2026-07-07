وارد شوید
وارد شوید
وارد شوید
انتخاب زبان
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-Jinn
۱۹
۱۹:۷۲
وانه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا ١٩
وَأَنَّهُۥ لَمَّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا۟ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًۭا ١٩
وَأَنَّهُۥ
لَمَّا
قَامَ
عَبۡدُ
ٱللَّهِ
يَدۡعُوهُ
كَادُواْ
يَكُونُونَ
عَلَيۡهِ
لِبَدٗا
١٩
و اینکه هنگامیکه بندۀ الله (محمد صلی الله علیه وسلم) قیام کرد تا او را بخواند (و عبادت کند) نزدیک بود که (از ازدحام بر گرد او) بر سر هم فرو ریزند.
تفاسیر
لایهها
درس ها
بازتاب ها
پاسخها
قیراط
حدیث
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا (١٩)
] وە كاتێك كە بەندەی خوا، واتە: پێغەمبەری خوا صلى الله علیه وسلم دەعوەو بانگەوازی خەڵكی ئەكرد، یان كاتێك لە (بەطنى نەخلە) نوێژی ئەكرد جنییەكان لێی كۆبوونەوەو كەڵەكە بوون و قەڵەباڵەغیان كرد بۆ ئەوەی گوێیان لە قورئان خوێندنی پێغەمبەری خوا بێ صلى الله علیه وسلم ، یاخود كە بینییان هاوەڵان لە دواى پێغەمبەری خواوە صلى الله علیه وسلم ركوع و سجود دەبەن جنییەكان سەرسام بوون و بۆ قەومەكەیان گێڕایەوە، یاخود وتراوە: كاتێك پێغەمبەری خوا صلى الله علیه وسلم بانگەوازى یەكخواپەرستى كرد جن و مرۆڤ لێى كۆبوونەوە بۆ ئەوەی كە نورو دینی خوای گەورە بكوژێننەوە بەڵام خوای گەورە دینەكەی خۆی سەرخست وە سەریئخات و ئەیگەیەنێ .