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Al-Jinn
۱۶
۱۶:۷۲
وان لو استقاموا على الطريقة لاسقيناهم ماء غدقا ١٦
وَأَلَّوِ ٱسْتَقَـٰمُوا۟ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَـٰهُم مَّآءً غَدَقًۭا ١٦
وَأَلَّوِ
ٱسۡتَقَٰمُواْ
عَلَى
ٱلطَّرِيقَةِ
لَأَسۡقَيۡنَٰهُم
مَّآءً
غَدَقٗا
١٦
و اینکه اگر آنها بر راه راست استقامت و پایداری کنند، البته با آب فراوان سیرابشان میکنیم.
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پاسخها
قیراط
حدیث
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العربية
السعدي Al-Sa'di
فإنهم
{ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ }
المثلى
{ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا }
أي: هنيئا مريئا، ولم يمنعهم ذلك إلا ظلمهم وعدوانهم.