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Al-Jinn
۱۱
۱۱:۷۲
وانا منا الصالحون ومنا دون ذالك كنا طرايق قددا ١١
وَأَنَّا مِنَّا ٱلصَّـٰلِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَٰلِكَ ۖ كُنَّا طَرَآئِقَ قِدَدًۭا ١١
وَأَنَّا
مِنَّا
ٱلصَّٰلِحُونَ
وَمِنَّا
دُونَ
ذَٰلِكَۖ
كُنَّا
طَرَآئِقَ
قِدَدٗا
١١
و اینکه در میان ما افرادی صالح و افرادی نادرستند، ما گروههایی متفاوت (و گوناگون) هستیم.
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قیراط
حدیث
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ }
أي: فساق وفجار وكفار،
{ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا }
أي: فرقا متنوعة، وأهواء متفرقة، كل حزب بما لديهم فرحون.