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تفسیر: Al-Insan ۷:۷۶
Al-Insan
۷
۷:۷۶
يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ٧
يُوفُونَ بِٱلنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًۭا كَانَ شَرُّهُۥ مُسْتَطِيرًۭا ٧
يُوفُونَ
بِٱلنَّذۡرِ
وَيَخَافُونَ
يَوۡمٗا
كَانَ
شَرُّهُۥ
مُسۡتَطِيرٗا
٧
(بندگان نیکوکار) به نذر وفا میکنند و از روزی میترسند که (عذاب و) شرّ آن فراگیر است.
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پاسخها
قیراط
حدیث
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Rebar Kurdish Tafsir
[
يُوفُونَ بِالنَّذْرِ
] وه ئهگهر له دونیا نهزرێكیان كردبێ وهفایان ههیه بهرامبهری، نهزرێك كه چاك بێت جێبهجێی ئهكهن ههر چهنده باشتر وایه كه نهزر نهكرێت [
وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا (٧)
] وه واز له خراپهو تاوان دێنن و دهستى لێههڵدهگرن چونكه له ڕۆژێك ئهترسێن كه ڕۆژی قیامهته كه سزای ئهو ڕۆژه یهكجار بڵاوهو ههموو خهڵكی ئهگرێتهوه مهگهر كهسانێك خوای گهوره ڕهحمیان پێ بكات.