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تفسیر: Al-Insan ۵:۷۶
Al-Insan
۵
۵:۷۶
ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا ٥
إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍۢ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ٥
إِنَّ
ٱلۡأَبۡرَارَ
يَشۡرَبُونَ
مِن
كَأۡسٖ
كَانَ
مِزَاجُهَا
كَافُورًا
٥
بیگمان نیکوکاران (در بهشت) از جامی مینوشند که آمیزهاش کافور است.
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قیراط
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Tazkirul Quran
شما در حال خواندن تفسیری برای گروه آیات 76:4 تا 76:5
Camphor—a sweet smelling herb.