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تفسیر: Al-Insan ۳۰:۷۶
Al-Insan
۳۰
۳۰:۷۶
وما تشاءون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما ٣٠
وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًۭا ٣٠
وَمَا
تَشَآءُونَ
إِلَّآ
أَن
يَشَآءَ
ٱللَّهُۚ
إِنَّ
ٱللَّهَ
كَانَ
عَلِيمًا
حَكِيمٗا
٣٠
و شما چیزی را نمیخواهید مگر اینکه الله بخواهد، بیگمان الله دانای حکیم است.
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قیراط
حدیث
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ }
فإن مشيئة الله نافذة،
{ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا }
فله الحكمة في هداية المهتدي، وإضلال الضال.