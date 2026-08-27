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تفسیر: Al-Insan ۲۸:۷۶
Al-Insan
۲۸
۲۸:۷۶
نحن خلقناهم وشددنا اسرهم واذا شينا بدلنا امثالهم تبديلا ٢٨
نَّحْنُ خَلَقْنَـٰهُمْ وَشَدَدْنَآ أَسْرَهُمْ ۖ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَآ أَمْثَـٰلَهُمْ تَبْدِيلًا ٢٨
نَّحۡنُ
خَلَقۡنَٰهُمۡ
وَشَدَدۡنَآ
أَسۡرَهُمۡۖ
وَإِذَا
شِئۡنَا
بَدَّلۡنَآ
أَمۡثَٰلَهُمۡ
تَبۡدِيلًا
٢٨
ما آنها را آفریدیم و پیوند (مفاصل) شان را محکم کردیم، و هر زمان بخواهیم جای آنان را به (گروه دیگری) مانندشان میدهیم.
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پاسخها
قیراط
حدیث
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ
] ئێمه مرۆڤمان دروست كردووه [
وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ
] وه دهمارهكانیمان ههمووی توند بهیهكهوه بهستووه [
وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا (٢٨)
] وه ئهگهر ویستمان لێ بێ ئهمان لهناو ئهبهین وه كهسانێكی تر ئههێنین كه گوێڕایهڵى و عیبادهتی خوای گهوره بكهن.