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تفسیر: Al-Insan ۲۸:۷۶
Al-Insan
۲۸
۲۸:۷۶
نحن خلقناهم وشددنا اسرهم واذا شينا بدلنا امثالهم تبديلا ٢٨
نَّحْنُ خَلَقْنَـٰهُمْ وَشَدَدْنَآ أَسْرَهُمْ ۖ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَآ أَمْثَـٰلَهُمْ تَبْدِيلًا ٢٨
نَّحۡنُ
خَلَقۡنَٰهُمۡ
وَشَدَدۡنَآ
أَسۡرَهُمۡۖ
وَإِذَا
شِئۡنَا
بَدَّلۡنَآ
أَمۡثَٰلَهُمۡ
تَبۡدِيلًا
٢٨
ما آنها را آفریدیم و پیوند (مفاصل) شان را محکم کردیم، و هر زمان بخواهیم جای آنان را به (گروه دیگری) مانندشان میدهیم.
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Tafseer Jalalayn
﴿نَّحۡنُ خَلَقۡنَـٰهُمۡ وَشَدَدۡنَاۤ﴾ قوينا ﴿أَسۡرَهُمۡۖ﴾ أعضاءهم ومفاصلهم ﴿وَإِذَا شِئۡنَا بَدَّلۡنَاۤ﴾ جعلنا ﴿أَمۡثَـٰلَهُمۡ﴾ في الخلقة بدلا منهم بأن نهلكهم ﴿تَبۡدِیلًا ٢٨﴾ تأكيد ووقعت إذا موقع إن نحو إن يشأ يذهبكم لأنه تعالى لم يشأ ذلك وإذا لما يقع