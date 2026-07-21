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Al-Insan
۱۵
۱۵:۷۶
ويطاف عليهم بانية من فضة واكواب كانت قواريرا ١٥
وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِـَٔانِيَةٍۢ مِّن فِضَّةٍۢ وَأَكْوَابٍۢ كَانَتْ قَوَارِيرَا۠ ١٥
وَيُطَافُ
عَلَيۡهِم
بِـَٔانِيَةٖ
مِّن
فِضَّةٖ
وَأَكۡوَابٖ
كَانَتۡ
قَوَارِيرَا۠
١٥
و در گرداگرد آنها ظرفهای سیمین (غذاها) و کاسههای بلورین (نوشیدنیها) گردانده میشود.
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قیراط
حدیث
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَیُطَافُ عَلَیۡهِم﴾ فيها ﴿بِـَٔانِیَةࣲ مِّن فِضَّةࣲ وَأَكۡوَابࣲ﴾ أقداح بلا عرى ﴿كَانَتۡ قَوَارِیرَا۠ ١٥﴾