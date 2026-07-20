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Al-Insan
۱۲
۱۲:۷۶
وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا ١٢
وَجَزَىٰهُم بِمَا صَبَرُوا۟ جَنَّةًۭ وَحَرِيرًۭا ١٢
وَجَزَىٰهُم
بِمَا
صَبَرُواْ
جَنَّةٗ
وَحَرِيرٗا
١٢
و به (پاداش) صبری که کردند، بهشت و (لباسهای) حریر (بهشتی) را به آنان پاداش داد.
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قیراط
حدیث
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا }
على طاعة الله، فعملوا ما أمكنهم منها، وعن معاصي الله، فتركوها، وعلى أقدار الله المؤلمة، فلم يتسخطوها،
{ جَنَّةً }
جامعة لكل نعيم، سالمة من كل مكدر ومنغص،
{ وَحَرِيرًا }
كما قال
[تعالى:]
{ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ }
ولعل الله إنما خص الحرير، لأنه لباسهم الظاهر، الدال على حال صاحبه.