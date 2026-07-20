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Al-Insan
۱۱
۱۱:۷۶
فوقاهم الله شر ذالك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا ١١
فَوَقَىٰهُمُ ٱللَّهُ شَرَّ ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَّىٰهُمْ نَضْرَةًۭ وَسُرُورًۭا ١١
فَوَقَىٰهُمُ
ٱللَّهُ
شَرَّ
ذَٰلِكَ
ٱلۡيَوۡمِ
وَلَقَّىٰهُمۡ
نَضۡرَةٗ
وَسُرُورٗا
١١
پس الله آنان را از (سختی و) شر آن روز نگه داشت و آنها را شادمانی و سرور بخشید.
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قیراط
حدیث
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العربية
Tafseer Al-Baghawi
"فوقاهم الله شر ذلك اليوم"
، الذي يخافون،
"ولقاهم نضرةً"
، حسناً في وجوههم،
"وسروراً"
، في قلوبهم.